Умерло втрое больше: как Covid-19 повлиял на рождаемость и смертность в Украине

Коронавирусный кризис неизбежно влияет не только на болезненность украинцев, но и на общие показатели рождаемости и смертности.

По официальным данным, в 2020 году малышей родилось более чем на 15 тыс. меньше, чем в предыдущем.

Демографы утверждают: последние шесть лет кривая рождаемости стремительно ползет вниз, и последствия пандемии станут видимыми еще нескоро.

— Классически резкое снижение рождаемости фиксируется за полтора, два года после пика эпидемиологической ситуации, — рассказала ведущий сотрудник института демографии и социальных исследований Светлана Аксенова.

В то же время показатели смертности рекордные. Впервые за последние годы население сократилось почти 617 тыс. человек. Человек умерло в три раза больше, чем родилось.

Официально от коронавируса в прошлом году умерло 20 тыс. человек, но это не основная причина смертности. Крупнейшими врагами здоровья остаются сердечно-сосудистые и онкозаболевания.

В 2020 году от инфарктов и инсультов умерло почти на 5% больше людей, а от болезней органов дыхания более чем на треть.

— Это так называемая остаточная смертность, которая позволяет более реально оценить последствия Covid-19. Ведь понятно, что не все случаи попадают в статистику, — объясняет иммунолог Федор Лапий.

Кто-то из пациентов сгорал от пневмонии, но ПЦР-тест так и не подтвердил коронавирус, кому-то не оказали помощь вовремя. Специалисты уверены, все это очевидное влияние пандемии.

Медики заключают: в Украине от коронавируса умерло не 20 тыс., а в полтора-два раза больше.

Смертность будет снижаться уже к концу года, поможет вакцина. Но пандемия точно должна изменить отношение украинцев к собственному здоровью.

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