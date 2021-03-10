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Померло втричі більше: як Covid-19 вплинув на народжуваність і смертність в Україні

Коронавірусна криза неминуче впливає не лише на хворобливість українців, а й на загальні показники народжуваності та смертності.

За офіційними даними, у 2020 році малюків народилось на понад 15 тис. менше, ніж у попередньому.

Демографи переконують: останні шість років крива народжуваності стрімко повзе вниз, і наслідки пандемії стануть видимими ще нескоро.

Класично різке зниження народжуваності фіксується за півтора, два роки після піку епідеміологічної ситуації, – розповіла провідний співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Світлана Аксьонова.

Натомість показники смертності  рекордні. Вперше за останні роки населення скоротилося на майже 617 тис. людей. Людей померло втричі більше, ніж народилося.

Офіційно від коронавірусу минулого  року  померло 20 тис. осіб,  але це не основна причина смертності. Найбільшими ворогами здоров’я залишаються серцево-судинні та онкозахворювання.

У 2020 році від інфарктів та інсультів померло на майже 5% більше людей , а від хвороб органів дихання на на понад третину.

Це так звана залишкова смертність, яка дозволяє більш реально оцінити наслідки Covid-19. Бо зрозуміло, що не всі випадки потрапляють у статистику, – пояснює імунолог Федір Лапій.

Хтось із пацієнтів згорав від пневмонії, але ПЛР-тест так і не підтвердив коронавірус. Хтось недообстежився, комусь не надали допомогу вчасно. Фахівці певні, усе це очевидний вплив пандемії.

Медики підсумовують: в Україні від коронавірусу померло не 20 тис., а в півтора-два рази більше.

Смертність  знижуватиметься вже до кінця року, допоможе вакцина. Але пандемія точно має змінити ставлення українців до власного здоров’я.

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