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Более 2,5 тыс. собак и кошек! Почему приют для животных готов на четверть

Теплые дни стремительно заканчиваются, а крупнейший в Украине приют для бездомных животных к холодам готов лишь на четверть. Здесь более 2,5 тыс. собак и кошек. Но дело не в безответственности работников. В этом году, количество животных резко выросло, люди все чаще выбрасывают четвероногих на улицу. Поэтому не успевают ремонтировать вольеры и будки, не хватает людей, продовольствия, пиломатериалов, дров, опилок и соломы.

Убежищу помогают преимущественно спонсоры и волонтеры. 100-300 тыс. грн. в год выделяет государство, поскольку учреждение официально зарегистрировано и принимает животных не только из Киева, но и со всей области. Но в этом году денег не было. Поэтому организация просит неравнодушных людей спасти четвероногих. И помочь можно не только деньгами.

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Организации уже 19 лет, но только 5 последних она имеет свое постоянное место.

Ежегодно организации нужно 6 млн грн. Это на питание, ветеринарное обслуживание, лекарства и медпрепараты, ремонтные работы, оплату электроэнергии и на зарплату рабочим.

А еще можно стать для животного куратором: приехать в приют, сделать фотографии, распространить информацию в соцсетях и найти для четвероногого настоящий дом. И, как утверждал немецкий философ Иммануил Кант, характер человека определяется именно по ее отношению к животным.

К слову, Юрий Назаров рассказал, как прошел день уважения к бездомным котам и собакам.

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