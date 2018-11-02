Понад 2,5 тис. собак та котів! Чому притулок для тварин готовий на чверть

Теплі дні стрімко закінчуються, а найбільший в Україні притулок для бездомних тварин до холодів готовий лише на чверть. Тут понад 2,5 тис. собак та котів. Та справа не в безвідповідальності працівників. Цього річ, кількість тварин різко зросла, люди дедалі частіше викидають чотирилапих просто на вулицю. Тож не встигають ремонтувати вольєри та будки, не вистачає людей, харчів, пиломатеріалів, дрів, тирси та соломи.

Притулку допомагають переважно спонсори та волонтери. 100-300 тис. грн. на рік виділяє держава, оскільки установа офіційно зареєстрована і приймає тварин не лише з Києва, а й з усієї області. Та цього річ грошей ще не було. Тож організація поросить небайдужих людей врятувати чотирилапих. І допомогти можна не лише грошима.

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Організації вже 19 років, але лише 5 останніх вона має своє постійне місце.

Щорічно організації потрібно 6 млн грн. Це на харчування, ветеринарне обслуговування, ліки та медпрепарати, ремонтні роботи, оплату електроенергії та на зарплатню робітникам.

А ще можна стати для тварини куратором: приїхати в притулок, зробити фотографії, розповсюдити інформацію в соцмережах і знайти для чотирилапого справжню домівку. І, як стверджував німецький філософ Іммануїл Кант, характер людини визначається саме за її ставленням до тварин.

До слова, Юрій Назаров розповів, як пройшов день поваги до безпритульних котів та собак.

Опубліковано Листопад, 02 в 15:56



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