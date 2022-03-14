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Факты / Видео / Украина

Более 2 тыс. жертв среди мирных жителей: какая ситуация в Мариуполе

Ксения Павлишин Журналистка Вікна

По меньшей мере, 2 187 человек погибли в Мариуполе с начала войны. Таковы данные горсовета, но они не окончательны. Ведь не могут посчитать жителей, умерших от геноцида агрессоров, которых люди похоронили прямо во дворах. Многие тела еще остаются в уничтоженных домах. Их просто не могут достать из-за постоянных обстрелов города. Не учтены и погибшие, которых захоронили в братских могилах.

На Мариуполь Россия уже сбросила более сотни авиабомб. Агрессоры цинично и прицельно бьют по жилым домам, разрушают детские больницы и уничтожают городскую инфраструктуру.

В настоящее время в блокаде находится более 400 тыс. мариупольцев. Жители без связи, света, воды, тепла и газа. Горожанам в буквальном смысле нечего есть – все магазины уже разграбили. Гуманитарный конвой из Запорожья так и не добрался до Мариуполя. Коридора для эвакуационных автобусов нет. Выехать на собственном транспорте из города тоже невозможно. Упорные бои в Мариуполе продолжаются ежедневно.

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