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Факти / Відео / Україна

Понад 2 тис. жертв серед мирних жителів: яка ситуація в Маріуполі

Ксенія Павлишин Журналістка Вікна

Щонайменше 2 187 людей загинули у Маріуполі від початку війни. Такі дані міськради, але вони не остаточні. Адже не можуть порахувати мешканців, які померли від геноциду агресорів, і яких люди поховали просто у дворах. Багато тіл ще залишаються у знищених будинках. Їх просто не можуть дістати через постійні обстріли міста. Не враховані й ті загиблі, яких захоронили у братських могилах.

На Маріуполь Росія вже скинула понад сотню авіабомб. Агресори цинічно та прицільно б’ють по житлових будинках, вщент руйнують дитячі лікарні та знищують міську інфраструктуру.

Нині у блокаді перебуває понад 400 тис. маріупольців. Жителі без зв’язку, світла, води, тепла та газу. Містянам у буквальному сенсі нічого їсти – всі магазини вже розграбували. Гуманітарний конвой із Запоріжжя так і не дістався до Маріуполя. Коридору для евакуаційних автобусів немає. Виїхати на власному транспорті з міста також неможливо. Запеклі бої у Маріуполі тривають щодня.

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