Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Более 20 самолетов НАТО проводят учения в небе над странами Балтии

В небе над Эстонией, Латвией и Литвой начались учения Военно-воздушных сил НАТО.

Цель маневров, стартовавших накануне – отработка охраны воздушного пространства Североатлантического Альянса.

В учениях задействованы более двух десятков самолетов.

В частности, участие принимает авиация стран Балтии, Италии, Испании, Германии, Польши, Турции и Финляндии.

Ранее в акватории Черного моря начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.

В тренировке примут участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии.

Подробнее о маневрах Sea Breeze 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ проверила работу ПВО в оккупированном Крыму на фоне учений Sea Breeze 2021
РФ проверила работу ПВО в оккупированном Крыму на фоне учений Sea Breeze 2021
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
В одесский порт прибыл американский ракетный эсминец
В одесский порт прибыл американский ракетный эсминец
Зеленский – кандидатам на пост канцлера Германии: сколько можно прятаться от Украины
Зеленский – кандидатам на пост канцлера Германии: сколько можно прятаться от Украины
Окно возможностей появится – будьте готовы: посол Германии о членстве Украины в НАТО
Окно возможностей появится – будьте готовы: посол Германии о членстве Украины в НАТО
Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях
Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях
Членство Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики — Зеленский
Членство Украины в НАТО является вопросом безопасности, а не политики — Зеленский
Зеленский провел встречу с экс-президентом Литвы — о чем говорили политики
Зеленский провел встречу с экс-президентом Литвы — о чем говорили политики
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка