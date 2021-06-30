Более 20 самолетов НАТО проводят учения в небе над странами Балтии

В небе над Эстонией, Латвией и Литвой начались учения Военно-воздушных сил НАТО.

Цель маневров, стартовавших накануне – отработка охраны воздушного пространства Североатлантического Альянса.

В учениях задействованы более двух десятков самолетов.

В частности, участие принимает авиация стран Балтии, Италии, Испании, Германии, Польши, Турции и Финляндии.

Ранее в акватории Черного моря начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.

В тренировке примут участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии.

Подробнее о маневрах Sea Breeze 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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