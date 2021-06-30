Более 20 самолетов НАТО проводят учения в небе над странами Балтии
В небе над Эстонией, Латвией и Литвой начались учения Военно-воздушных сил НАТО.
Цель маневров, стартовавших накануне – отработка охраны воздушного пространства Североатлантического Альянса.
В учениях задействованы более двух десятков самолетов.
В частности, участие принимает авиация стран Балтии, Италии, Испании, Германии, Польши, Турции и Финляндии.
Ранее в акватории Черного моря начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.
В тренировке примут участие военнослужащие 17 стран-членов НАТО, а также Украины и Грузии.
Подробнее о маневрах Sea Breeze 2021 читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Depositphotos
2021-06-30
Теги: Военные учения, Естонія, Латвия, Литва, НАТО