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Дмитро Кудрявцев |

Понад 20 літаків НАТО проводять навчання в небі над країнами Балтії

У небі над Естонією, Латвією та Литвою розпочалися навчання Військово-повітряних сил НАТО.

Мета маневрів, які стартували напередодні – відпрацювання охорони повітряного простору Північноатлантичного Альянсу.

У навчаннях задіяно понад два десятки літаків.

Зокрема, участь бере авіація країн Балтії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Туреччини та Фінляндії.

Раніше в акваторії Чорного моря розпочалися міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

У тренуванні приймають участь військовослужбовці 17 країн-членів НАТО, а також України і Грузії.

Детальніше про маневри Sea Breeze 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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