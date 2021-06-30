Понад 20 літаків НАТО проводять навчання в небі над країнами Балтії
У небі над Естонією, Латвією та Литвою розпочалися навчання Військово-повітряних сил НАТО.
Мета маневрів, які стартували напередодні – відпрацювання охорони повітряного простору Північноатлантичного Альянсу.
У навчаннях задіяно понад два десятки літаків.
Зокрема, участь бере авіація країн Балтії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Туреччини та Фінляндії.
Раніше в акваторії Чорного моря розпочалися міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021.
У тренуванні приймають участь військовослужбовці 17 країн-членів НАТО, а також України і Грузії.
Детальніше про маневри Sea Breeze 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Depositphotos
2021-06-30
Теги: Військові навчання, Естонія, Латвія, Литва, НАТО