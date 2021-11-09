Более 300 моделей и 50 стран: как украинские дизайнеры диктуют свадебную моду

Украинские свадебные бренды стремительно завоевывают мир. В платьях отечественных мастеров выходят замуж едва ли не на всех континентах, и ​​это не выдумка. Наши предприятия уверенно конкурируют с ведущими производителями, ведь способны не только шить большое количество нарядов, но и выполнять эксклюзивные заказы.

Отечественные дизайнеры завораживают оригинальными фасонами, буквально диктуя свадебную моду. Новые коллекции представляют на выставках в Париже, Милане, Нью-Йорке. Внимание к украинским изделиям понять нетрудно – у нас гибкая ценовая политика, предприниматели используют качественное сырье и, главное, – есть большое желание быть лучшими в мире.

В Хмельницком создают эскизы. Здесь крупнейшее производство свадебных нарядов в Европе. За месяц шьют полторы тысячи платьев.

Сперва подбирают ткань, после вручную украшают изделие. Наконец, создают платья, которые продаются в более чем 50 странах.

13 лет назад супруги продавали платья на местном рынке, а затем решили открыть маленький цех.

– Начиналось все с одной коллекции, в которую входило 40 платьев, – рассказала технолог компании-производителя свадебных платьев Pollardi Fashion Group.

За год дизайнеры создают 300 новых моделей. Основными иностранными рынками являются европейские страны, Америка, Эмираты и Австралия.

– Все покупают из Китая платья, а мы свои туда поставляем. Также мы принимаем заказы на разработку от всемирно известных брендов, отшиваем им под заказ, – сказала директор по производству компании Pollardi Fashion Group.

Украина предлагает демократичные цены, здесь высокие требования к качеству и возможность пошива платья удаленно без примерок. Что не может предложить массовый производитель, например, из Китая. 40% сшитых платьев – это индивидуальные заказы разной сложности.

Когда объемы заказов выросли, а иностранные поставщики не успевали доставить кружево в Украину, владельцы бизнеса закупили оборудование и начали производить его самостоятельно.

Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова на свою свадьбу могла бы купить платье любого именитого бренда, но выбрала украинское.

– Плюс украинского производителя в том, что это все близко. Ты можешь прийти померить, потрогать, посмотреть, на тебе все сошьют. Тебе не нужно ждать, пока оно приедет. Приедет не таким, – подчеркнула Даша.

Платья с мировой историей производят и во Львове. Романтические и нежные пышные королевские платья с длинным шлейфом или просто сдержанные и минималистичные фасоны.

Есть и платья для решительных невест из мегаполиса. Для создания этого наряда украинские дизайнеры вдохновлялись Нью-Йорком. Именно оттуда начали массово заказывать украинские платья. Пришлось даже открыть собственный бутик.

Чтобы быть конкурентными, новые коллекции разрабатывают, учитывая стиль невест разных стран.

Например, в Саудовской Аравии покупают закрытые варианты, даже просят добавить еще один слой ткани. Если мы говорим о США, то там берут украшенные платья-рыбки, подчеркивающие фигуру.

В Украине годами создают тенденции свадебной моды и воплощают смелые решения: отшивают платья-транформеры, юбки-корсеты или свадебные комбинезоны. Свои коллекции представляют в Милане, Париже и Нью-Йорке, влюбляя в себя невест со всего мира.

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