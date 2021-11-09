Понад 300 моделей і 50 країн: як українські дизайнери диктують весільну моду

Українські весільні бренди стрімко завойовують світ. У сукнях вітчизняних майстрів виходять заміж чи не на всіх континентах, і це не вигадка. Наші підприємства впевнено конкурують із провідними виробниками, адже здатні не лише шити велику кількість святкового вбрання, а й виконувати ексклюзивні замовлення.

Вітчизняні дизайнери заворожують оригінальними фасонами, вони буквально диктують весільну моду. Нові колекції представляють на виставках у Парижі, Мілані, Нью-Йорку. Увагу до українських виробів зрозуміти неважко – у нас гнучка цінова політика, підприємці використовують якісну сировину і, головне, – є велике бажання бути найкращими у світі.

У Хмельницькому створюють ескізи. Тут найбільше виробництво весільного вбрання в Європі. За місяць шиють півтори тисячі суконь.

Спершу підбирають тканину, згодом вручну оздоблюють виріб. Врешті, створюють сукні, які продають у понад 50 країнах.

13 років тому подружжя продавало сукні на місцевому ринку, а потім вирішило відкрити маленьких цех.

– Починалося все з однієї колекції, в яку входило 40 суконь, – розповіла технолог компанії-виробника весільних суконь Pollardi Fashion Group.

Наразі за рік дизайнери створюють 300 нових моделей. Основні іноземні ринки – європейські країни, Америка, Емірати та Австралія.

– Усі купляють сукні з Китаю, а ми свої туди поставляємо. Також ми приймаємо замовлення на розробку від всесвітньо відомих брендів, відшиваємо їм під замовлення, – сказала директор з виробництва компанії Pollardi Fashion Group.

Україна пропонує демократичні ціни, тут високі вимоги до якості і можливість пошиття сукні віддалено без примірок. Що не може запропонувати масовий виробник, наприклад, із Китаю. 40% пошитих суконь – це індивідуальні замовлення, різної складності.

Коли обсяги замовлень зросли, а іноземні постачальники не встигали доправити мереживо в Україну, власники бізнесу закупили обладнання і почали виготовляти його самостійно.

Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогер Даша Квіткова на своє весілля могла б купити сукню будь-якого іменитого бренду, але обрала українське.

– Плюс українського виробника в тому, що це все близько. Ти можеш прийти поміряти, помацати, подивитись, на тобі все пошиють. Тобі не треба чекати, поки воно приїде. Приїде не таким, – наголосила Даша.

Сукні зі світовою історією виробляють і у Львові. Романтичні та ніжні пишні королівські сукні з довжелезним шлейфом чи просто стримані та мінімалістичні фасони.

Є й сукні для рішучих наречених із мегаполісу. Для створення цього вбрання українські дизайнери надихались Нью-Йорком. Саме звідти почали масово замовляти українські плаття. Довелось навіть відкрити власний бутік.

Щоб бути конкурентними, нові колекції розробляють, зважаючи на стиль наречених різних країн.

У Саудівській Аравії, наприклад, беруть закриті варіанти, навіть просять додати ще один шар тканини. Якщо ми говоримо про США, то там беруть оздоблені сукні-рибки, які увиразнюють фігуру.

В Україні роками творять тенденції весільної моди та втілюють сміливі рішення: відшивають сукні-транформери, спідниці-корсети чи весільні комбінезони. Свої колекції презентують у Мілані, Парижі та Нью-Йорку, закохуючи у себе наречених з усього світу.

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