Понад 40% доходів забирає держава: куди йдуть податки українців

21% українців не знають, скільки податків сплачують і на що їх використовують. Такі результати дослідження, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення проекту Ціна держави.

Тому фахівці розробили спеціальний калькулятор, де можна навіть подивитися, які послуги ви оплатили зі своїх податків.

Так, якщо у працівника заробітня плата 10 тис., то загалом за рік 40 тис. з неї відраховується на пенсії, ще приблизно 10 тис. – на освіту.

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Якщо рахувати у відсотках, то з такої зарплати відраховують 22% Єдиного соціального внеску, ще 18% податку на доходи фізичних осіб сплачує роботодавець. З цієї ж суми відраховують 1,5% війського збору.

Тому виходить, що понад 40% доходів забирає держава. Витрачаючи зарплату, кожен теж платить податки – 20% ПДВ з кожної покупки.

Єдиний соціальний внесок розподіляють між чотирма соціальними фондами – понад 88% потрапляють у пенсійний. Оплачується звідси і страхування на випадок безробіття, тимчасової непрацездатності, виробничої травми.

А 60% податку на доходи фізичних осіб спрямовується у бюджет міста чи села, де зареєстроване підприємство.

Оскільки прибутки на тлі пандемії помітно зменшились, податки залишаються єдиним стабільним доходом. Тому офіційне працевлаштування і сплачування податків важливі, щоб держава працювала.

У жовтні цього року переселенців звільнили від сплати низки податків. Зокрема, вони можуть не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

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