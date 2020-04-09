Несмотря на карантин: пенсионеры штурмуют банки, чтобы снять деньги с карточек

В Украине зафиксировали 1 892 инфицированных Covid-19. Больше всего больных коронавирусом обнаружили в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Лабораторные исследования Covid-19 проводят в 37 государственных и в двух частных лабораториях.

На Тернопольщине ПЦР-тестирование остановили на два дня, закончились тест-системы. В то же время на Буковине за сутки 30 новых случаев инфицирования и две смерти от коронавируса. Правда уже 17 буковинцев выздоровели, четвертая часть инфицированных — медики.

А на Закарпатье в Мукачево, несмотря на карантин, главных правил не придерживаются. На тротуарах под отделениями сразу нескольких банков не пройти. В банк поступили деньги для социальных выплат и пенсий, их все спешат забрать. Подробнее в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, монахи Киево-Печерской лавры получили результаты тестов на коронавирус, проведенных 4 апреля. 26 духовников имеют положительные тесты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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