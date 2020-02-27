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Порожні паркінги і заставлені тротуари. Чому столичні водії шкодують гроші на парковку

В Києві ніде поставити машину, а особливо в центрі столиці, де всі вулиці міста заставлені автомобілями. Зате офіційні паркінги пустують, бо віддати 40 грн український водій шкодує, оскільки можна безкоштовно припаркуватися у заборонених місцях.

У столиці працюють 35 евакуаторів, тільки за тиждень вони вивезли на штраф-майданчики 700 автівок. Проте це проблему не вирішить, бо коли одну забирають, на її місце стає інша. Евакуатор у центрі працює постійно, щогодини забирає більш як 5 машин. Якщо автівку все ж забрали – за її повернення слід буде заплатити від 2 тис. грн, також додатково доведеться сплатити штраф. Деталі у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, у Києві евакуатор забрав неправильно припарковану автівку, всередині якої було двоє дітей.

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