Портрет Залужного малював 4 дні: художник-аматор із Хмельницького збирає кошти для ЗСУ

Автомобілі й тепловізори для захисників купують за гроші, вторговані за картини аматора з Хмельницького Олександра Канюки.

За допомогою інтернету він опанував техніку малювання олівцем та вугіллям. Його картини неначе чорно-білі фото, де добре видно усі емоції людини.

Малює чоловік уже пів року, в нього є портрети привида Києва, головнокомандувача Валерія Залужного, президента США Джо Байдена, королеви Єлизавети, президента Володимира Зеленського. Так художник вносить свою важливу частку у перемогу.

Простим олівцем вимальовує кожну зморшку, відблиск очей – бо саме ці деталі показують характер людини, яка буде на картині.

Щонайменше чотири дні художник-аматор працював над реалістичним портретом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр пише тільки портрети людей, які воюють або підтримують Україну.

– Однозначно характер, настрій людини, плюс, мені якийсь внутрішній голос підказує. Обираю те, що вважаю доцільним, – розповідає Олександр Конюка, художник-аматор.

За останніх пів року він написав понад 100 робіт. А визнання художнику принесли соціальні мережі.

– Я малював для себе, потім з часом виклав у соцмережі, людям сподобалось, писали “скільки коштує, хочу придбати”. І так воно пішло, основний поштовх — це соцмережі, – додав Олександр Конюка.

Роботи художника продають на аукціонах, які проводять у Хмельницькій міській раді. За зароблене – купують авто для армії. За 15 аукціонів зібрали понад 270 тис.

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