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Порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі

Львівський Охматдит, де в реанімаціях рятують новонароджених, на межі зупинки. Клініці катастрофічно бракує необхідних деталей для апаратів штучної вентиляції легень. Три з них вже не працюють.

Техніка виходить з ладу, потребує оновлення, а грошей немає. Впродовж року на дев’яти ліжках з апаратами штучної вентиляції легень дихало 400 немовлят.

Про те, що потрібне оновлення обладнання, медперсонал закладу знав давно і запланував витрати на кінець року. Але устаткування зламалося раніше.

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Кошти потрібно зібрати, чим швидше. Надсилати просять будь-яку суму, вказавши, що це благодійний внесок.

Номер рахунку: 3155 5351 1191 11

ГУДКСУ У Львівській області

МФО 825014

ЗКПО: 01996728

Отримувач: КЗ ЛОР ЛОДКЛ “Охматдит”

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