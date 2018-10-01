Порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі

Львівський Охматдит, де в реанімаціях рятують новонароджених, на межі зупинки. Клініці катастрофічно бракує необхідних деталей для апаратів штучної вентиляції легень. Три з них вже не працюють.

Техніка виходить з ладу, потребує оновлення, а грошей немає. Впродовж року на дев’яти ліжках з апаратами штучної вентиляції легень дихало 400 немовлят.

Про те, що потрібне оновлення обладнання, медперсонал закладу знав давно і запланував витрати на кінець року. Але устаткування зламалося раніше.

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Кошти потрібно зібрати, чим швидше. Надсилати просять будь-яку суму, вказавши, що це благодійний внесок.

Номер рахунку: 3155 5351 1191 11 ГУДКСУ У Львівській області МФО 825014 ЗКПО: 01996728 Отримувач: КЗ ЛОР ЛОДКЛ “Охматдит”

Нагадаємо, на Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху.

Опубліковано Жовтень, 01 в 10:20



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