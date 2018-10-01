Порятунок новонароджених у Львові на межі зупинки – бракує грошей на деталі
Львівський Охматдит, де в реанімаціях рятують новонароджених, на межі зупинки. Клініці катастрофічно бракує необхідних деталей для апаратів штучної вентиляції легень. Три з них вже не працюють.
Техніка виходить з ладу, потребує оновлення, а грошей немає. Впродовж року на дев’яти ліжках з апаратами штучної вентиляції легень дихало 400 немовлят.
Про те, що потрібне оновлення обладнання, медперсонал закладу знав давно і запланував витрати на кінець року. Але устаткування зламалося раніше.
Дивіться: Табір безхатченків біля лікарні: чому хворі опинились на вулицях Харкова
Кошти потрібно зібрати, чим швидше. Надсилати просять будь-яку суму, вказавши, що це благодійний внесок.
Номер рахунку: 3155 5351 1191 11
ГУДКСУ У Львівській області
МФО 825014
ЗКПО: 01996728
Отримувач: КЗ ЛОР ЛОДКЛ “Охматдит”
Нагадаємо, на Львівщині 5 родин 50 років живуть без даху.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!