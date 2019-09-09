Усиление роли женщин в обществе. Как прошла конференция Я смогу во Львове

Я смогу

Построить карьеру, воплотить мечту, позаботиться о семье и детях. Накануне во Львове успешные женщины делились опытом – как им в жизни все удается. Это проект фонда Елены Пинчук при содействии фонда Coca-Cola. И он уникален. Направлен на усиление роли женщин в обществе. Во Львов накануне приехали 20 спикеров.

Для реализации и достижения женщинами больших успехов в Украине проект фонда Елены Пинчук при содействии фонда Coca-Cola Я смогу путешествует по стране. Накануне около 20 блестящих спикеров со всей Украины приехали во Львов. Успешные женщины делятся опытом и знаниями с молодыми, но амбициозными женщинами.

Их истории вдохновляют, становятся примером и побуждают к поиску новых возможностей. Проект Я смогу направлен на усиление роли женщин в обществе.

Его главная цель – доказать, что женщина в Украине может стать успешной в любой сфере.

Вдохновлять, делиться опытом и знаниями приехали женщины, ставшие известными в политике, бизнесе, моде, социальных и благотворительных проектах. Проект Я смогу направлен на усиление роли женщин в обществе.

Смотрите: Избавиться штампов в отношении женщин. Проект Я Смогу от Елены Пинчук

Слава Фролова – известная телеведущая. Хорошо знает, что успех и лидерство – это тяжелый труд и бессонные ночи.

Для участников проекта устроили шесть дискуссионных панелей, на которых было более двадцати блестящих спикерок.

Но успех проекта не только в личных достижениях участников, но и в глобальных изменениях во всей стране.

К слову, медиа и публичное управление: проект Я смогу от фонда Елены Пинчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.