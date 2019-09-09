Посилення ролі жінок у суспільстві. Як пройшла конференція Я зможу у Львові

Я зможу

Збудувати кар’єру, втілити мрію, подбати про сім’ю і дітей. Напередодні у Львові успішні жінки ділилися досвідом – як їм в житті все вдається. Це проект фонду Олени Пінчук за сприяння фундації Coca-Cola. І він унікальний. Спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. До Львова напередодні приїхали 20 спікерів.

Для реалізації та досягнення жінками більших успіхів в Україні проект фонду Олени Пінчук за сприянням фундації Coca-Cola Я зможу мандрує країною. Напередодні близько 20 блискучих спікерів з усієї України завітали до Львова. Успішні жінки діляться досвідом і знаннями з молодими, але амбітними жінками.

Їхні історії надихають, стають прикладом та спонукають до пошуку нових можливостей. Проект Я зможу спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві.

Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною в будь-якій сфері.

Надихати, ділитися досвідом та знаннями приїхали жінки, які стали відомими в політиці, бізнесі, моді, соціальних та благодійних проектах. Проект Я зможу спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві.

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Слава Фролова – відома телеведуча. Добре знає, що успіх і лідерство – це важка праця та недоспані ночі.

Для учасниць проекту влаштували шість дискусійних панелей, на яких було понад двадцять блискучих спікерок.

Але успіх проекту не лише в особистих досягненнях учасниць, а й в глобальних змінах у всій країні.

До слова, медіа і публічне управління: проект Я зможу від фонду Олени Пінчук.

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