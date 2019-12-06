Потап, Полякова и Билык поздравили бойцов с Днем Вооруженных сил Украины

Несмотря на напряжение на фронте и обстрелы, украинские военные празднуют День Вооруженных сил Украины. Бойцов на передовой приветствовал президент и большой десант звезд эстрады.

В День Вооруженных сил Украины и накануне встречи в нормандском формате, готовясь к переговорам с Путиным, Владимиру Зеленскому важно быть именно на передовой.

Начиная речь перед армейцами, президент попросил почтить минутой молчания всех погибших воинов.

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Был щедр верховный главнокомандующий и на награды и генеральские звания. Единственной в Вооруженных силах Украины ракетной бригаде президент присвоил имя Святой Варвары, а батальон Донбасс получил боевое знамя.

Кроме Владимира Зеленского к бойцам на линию фронта пришли аж семь концертных бригад, в различных подразделениях ВСУ одновременно выступали украинские звезды, которые не побоялись ехать на передовую.

Потап и Таянна отправились в Крымское на Луганщину, Ольга Полякова пришла к защитникам Марьинки и Красногоровки.

В это самое время в Станице Луганской выступала Тина Кароль, она приехала к армейцам с тортом.

Ирина Билык была в Золотом, а также на Луганщине, где импровизированный концерт под гитару устроили прямо в солдатской столовой.

Под Торецком в Донецкой области зажигали The Hardkiss, а Александр Пономарев поехал в Авдеевку. Собственно, пели артисты немного, они больше общаться с теми, кто защищает передовые позиции на Востоке Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ по стандартам НАТО.

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