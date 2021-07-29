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Вікторія Гірко |

Нужны изменения: почему бесплатная приватизация земли не может быть массовой

Согласно законодательству, каждый украинец имеет право бесплатно получить от государства клочок земли. Это может быть 2 га для ведения сельского хозяйства, четверть га под строительство и еще небольшие участки под садоводство, дачное строительство или строительство гаража.

Но с годами законное право бесплатно приватизировать себе участок превратился в скелет коррупции с землями в Украине.

В прошлом году всех шокировало то, что 5 млн га государственной земли разворовали за последние 20 лет. Ловкие дельцы воспользовались законным правом бесплатной приватизации сельхозземель и создали вокруг нее десятки коррупционных схем.

Ведь граждане если и приватизируют свои законные участки, часто не хозяйничают на ней, а сразу продают. Потому что людям нужны не земля, а деньги.

Местным общинам, которые благодаря земельной реформе стали хозяевами на своей земле, от бесплатной приватизации тоже никакой пользы. Они заинтересованы удовлетворить потребности всей общины, а не одного человека, которому отдадут участок.

Ведь если розданные бесплатно земли сдавать в аренду или продать, община имела бы реальный доход. Иногда это до трети бюджета.

Со стартом рынка украинская земля будет расти в цене. Теперь общины будут распоряжаться полями через систему электронных аукционов. За аренду или продажу коммунальной земли они будут получать хорошую конкурентную цену. Эти деньги пойдут на улучшение жизни в селах и городах всех граждан, а не кого-то одного.

Сейчас, когда Украина наконец наводит порядок с землями, эксперты убеждены, что время трансформировать бесплатную приватизацию. Например, вместо соток давать людям деньги.

В любом случае бесплатная приватизация уже не может быть массовой, поскольку очевидным является тот факт, что земли на всех не хватит. Поэтому это право предлагают оставить только за уязвимыми или льготными категориями населения.

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