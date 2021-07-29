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Вікторія Гірко |

Потрібні зміни: чому безкоштовна приватизація землі не може бути масовою

Згідно з законодавством, кожен українець має право безкоштовно отримати від держави клаптик землі. Це може бути 2 га для ведення сільського господарства, чверть га під будівництво і ще невеликі ділянки під садівництво, дачне будівництво чи зведення гаражу.

Але з роками законне право безкоштовно приватизувати собі ділянку перетворилося на кістяк корупції із землями в Україні.

Торік усіх шокувало те, що 5 млн га державної землі розікрали за останні 20 років. Спритні ділки користалися законним правом безкоштовної приватизації сільгоспземель і створили довкола неї десятки корупційних схем.

Адже громадяни якщо і приватизовують свої законні ділянки, часто не господарюють на ній, а одразу продають. Бо людям потрібні не земля, а гроші.

Місцевим громадам, які завдяки земельній реформі стали господарями на своїй землі, від безкоштовної приватизації теж жодної користі. Вони зацікавлені задовольнити потреби усієї громади, а не однієї людини, якій віддадуть ділянку.

Адже якщо роздані безкоштовно землі здавати в оренду чи продати, громада мала б реальний дохід. Іноді це до третини бюджету.

Зі стартом ринку українська земля зростатиме в ціні. Тепер громади розпоряджатимуться полями через систему електронних аукціонів. За оренду чи продаж комунальної землі вони отримуватимуть хорошу конкурентну ціну. Ці гроші підуть на покращення життя в селах та містах усіх громадян, а не когось одного.

Нині, коли Україна нарешті наводить лад із землями, експерти переконані, що час трансформувати безкоштовну приватизацію. Наприклад, замість соток давати людям гроші.

У будь-якому разі безоплатна приватизація уже не може бути масовою, оскільки очевидним є той факт, що землі на всіх не вистачить. Тому це право пропонують залишити тільки за вразливими чи пільговими категоріями населення.

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