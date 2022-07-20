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Повернемось, коли буде український прапор! Плани Маріупольського драмтеатру після релокації до Ужгорода

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Режисерка Людмила Колосович розповіла про плани Маріупольського драмтеатру після релокації до Ужгорода.

Каже, перша прем’єра на новій для акторів сцені пройшла добре, вони не очікували на такі емоції від глядачів. Зізнається, репетирувати було складно – створили театральну лабораторію, а п’єсу написали самі.

– У нас не було жодного дня, коли б ми залишалися віч-на-віч – я з акторами. З нами завжди були журналісти. Спочатку це дуже дратувало, я говорила акторам, щоби вони не реагували, мені й самій було не дуже комфортно, але потім ми звикли. Згодом журналістів ставало дедалі більше, вже перед прем’єрою з нами на репетиціях могло бути одночасно 10 камер, – каже Колосович.

Зазначає, до Ужгорода приїхало 12 працівників Маріупольського драмтеатру, серед них – сім акторів. Усього було 210 осіб.

Каже, дехто залишився в Маріуполі і зараз у них там свій театр, в якому вони розважають окупантів.

– Деякі працівники приїхали в Україну, але не захотіли їхати до Ужгорода, деякі поїхали до РФ, Криму, Європи. Люди обрали те, що вони хотіли. Ці люди, які з нами – вони найвідданіші. Ще двоє дітей приїхало і собачка, – розповіла Людмила.

Нині вони працюють у приміщенні Закарпатського театру та вдячні, що їх прийняли у свою родину.

– У нас немає свого приміщення, тому ми багато гастролюватимемо. Нас запросили до Кракова, Флориди, українського фестивалю… Поки що це те, що вже точно відомо і підтверджено, – каже режисерка.

Зазначає, у планах є повернутися до Маріупольського драмтеатру, коли його відбудують і над ним буде український прапор.

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