Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину

Сейчас за границей находятся более 6,2 млн украинцев, вынужденно сбежавших от войны. Это обновленная цифра ООН, ее критичность для экономики Украины признает наше правительство. Все, кто не смог пристроиться на чужбине, вернулись домой.

Эти 6 млн – в основном трудоспособные женщины с детьми, которые за полтора года обустроились за границей, нашли работу, детям – школы, поступили в вузы. Многие из них не вернутся домой даже после победы.

До большой войны в Украине не хватало 3 млн рабочих мест, то есть 3 млн постоянно выезжали на заработки. Теперь не хватает 5-6 млн, и пока их не создадут, люди не вернутся, а оставшиеся будут выезжать. А еще – достойные зарплаты. Уже сейчас есть парадокс: работы мало, но на ту, что есть – люди не спешат из-за низкой зарплаты. И пока так будет, украинцы будут и дальше работать на чужую экономику.

В правительстве это понимают, говорят, что стимулируют бизнес. Толчок может дать и более дешевая ипотека – программа есть єОселя, но пока она идет вяло – скоро год от старта, а выдали только 2 тыс. кредитов. Пока Россия атакует наши города, мы не начали масштабное восстановление и не создали тысячи рабочих мест – сложно призвать людей возвращаться.

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