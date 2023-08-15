Повернення з-за кордону: чи реально заохотити українців їхати на батьківщину

Нині за кордоном перебувають понад 6,2 млн українців, які вимушено втекли від війни. Це оновлена цифра ООН, її критичність для економіки України вже визнає наш уряд. Усі, хто не зміг прилаштуватися на чужині, повернулися додому.

Ці 6 млн – здебільшого працездатні жінки з дітьми, які за півтора року облаштувалися за кордоном, знайшли роботу, дітям – школи, вступили до вишів. Чимало з них не повернуться додому навіть після перемоги.

До великої війни в Україні не вистачало 3 млн робочих місць, тобто 3 млн постійно виїжджали на заробітки. Тепер бракує 5-6 млн, і поки їх не створять, люди не повернуться, а ті хто залишався – виїжджатимуть. А ще – гідні зарплати. Вже нині маємо парадокс: роботи мало, але на ту, що є – люди не поспішають через низьку зарплату. І поки так буде, українці й надалі працюватимуть на чужу економіку.

В уряді це розуміють і кажуть, що стимулюють бізнес. Поштовх може дати і дешевша іпотека – програма єОселя, та наразі вона йде мляво – скоро рік від старту, а видали тільки 2 тис. кредитів. Поки Росія атакує наші міста, ми не почали масштабну відбудову та не створили тисячі робочих місць – складно закликати людей повертатися.

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