Повторное наступление из Беларуси: когда угроза может стать реальной

Самопровозглашенный правитель Лукашенко проводит скрытую мобилизацию. Из России, по разным данным, уже приехали почти 9 тысяч мобилизованных и военная техника.

Однако Вооруженные силы Украины готовятся к возможному наступлению, особенно страшный сон Лукашенко — целый белорусский полк Кастуся Калиновского, сформированный из белорусских добровольцев. Это подразделение успешно выполняет боевые задания на разных участках фронта, а главной своей задачей командир полка считает защиту именно северных рубежей Украины, если Лукашенко, под давлением Путина, начнет сухопутное наступление.

Кому, как не нам, настоящим белорусам, скажем так, отдуваются за все то, что построил режим Лукашенко. Нашим долгом является выйти туда и останавливать всех этих нелюдей, которые с войной идут сюда. Позиция многих белорусов — это неучастие в этом всем путинском движении. То есть, все-таки большинство не согласны воевать против украинцев. – подчеркивает Денис Прохоров.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока Лукашенко удавалось уклоняться от давления Путина, но теперь Москва действует еще наглее. Вероятно, что опрокидывание российских мобилизованных в Беларусь, а также техники и оружия – это начало создания новой ударной группировки.

Не раньше декабря мы можем ожидать, что они предпримут вооруженную провокацию, попытки вторжения на нашу территорию со стороны Белоруссии. – Олег Жданов.

Наша разведка не исключает, что второй фронт Лукашенко по приказу Путина откроет западнее Киева, чтобы перекрыть поставки оружия и техники из Европы. Но вооруженные силы Украины и пограничники и к такому развитию событий готовы. Они не только посилили все наши северные рубежи, но постоянно тренируются отражать вражеские атаки.

Что касается непосредственного вторжения, то в настоящее время таких накоплений сил и средств нам не наблюдается. Но мы не успокаиваем себя. – Сергей Наев.

Бывший посол Украины в Беларуси, дипломат и политик Роман Бессмертный убежден: лучше на этот раз быть готовым к худшему варианту. Лукашенко не просто так вручил ноту нашему послу и объявил контртеррористическую операцию

Рано или поздно и Путин и Лукашенко задействуют вооруженные силы, в том числе Республики Беларусь против Украины. – Роман Бессмертный.

И чем быстрее весь цивилизованный мир поймет, что с этими диктаторами нельзя договариваться – их нужно только побеждать, тем быстрее закончит война.

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