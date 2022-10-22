Повторний наступ з Білорусі: коли загроза може стати реальною

Самопроголошений правитель Лукашенко проводить приховану мобілізацію. З Росії, за різними даними, вже приїхали майже 9 тисяч мобілізованих та військова техніка.

Проте Збройні сили України готуються до можливого наступу, особливо – страшний сон Лукашенка – цілий білоруський полк Кастуся Калиновського, сформований із білоруських добровольців. Цей підрозділ успішно виконує бойові завдання на різних ділянках фронту, а головним своїм завданням командир полку вважає захист саме північних рубежів України, якщо Лукашенко, під тиском Путіна, таки почне сухопутний наступ.

Кому, как не нам настоящим белорусам, скажем так, отдуваться за все то, что построил режим Лукашенка. Нашим долгом является выйти туда и останавливать всех этих нелюдей, небеларусов которые с войной идут сюда. Позиция многих белорусов – это неучастие вот в этом всем путинском движении. То есть, все-таки большинство не согласно воевать против украинцев. – наголошує Денис Прохоров.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що поки Лукашенко вдавалося ухилятися від натиску Путіна, але тепер Москва діє ще нахабніше. Ймовірно, що перекидання російських мобілізованих у Білорусь, а також техніки і зброї – це початок створення нового ударного угрупування.

Не раніше грудня ми можемо очікувати, що вони вдадуться до збройної провокації, до спроб вторгнення на нашу територію з боку Білорусії. – Олег Жданов.

Наша розвідка не відкидає, що другий фронт Лукашенко за наказом Путіна відкриє західніше Києва, аби перекрити постачання зброї і техніки з Європи. Та Збройні сили України та прикордонники і до такого розвитку подій готові. Вони не лише посили усі наші північні рубежі, але й постійно тренуються відбивати ворожі атаки.

Щодо безпосереднього вторгнення – то на даний час таких накопичень сил і засобів нам не спостерігається. Але ми не заспокоюємо себе. – Сергій Наєв.

Колишній посол України у Білорусі, дипломат і політик Роман Безсмертний переконаний: краще цього разу бути готовим до найгіршого варіанту. Лукашенко не просто так вручив ноту нашому послу і оголосив контртерористичну операцію

Рано чи пізно і Путін, і Лукашенко задіють збройні сили, в тому числі Республіки Білорусь проти України. – Роман Безсмертний.

І що швидше весь цивілізований світ зрозуміє, що з цими диктаторами не можна домовлятися – їх треба лише перемагати, то швидше закінчить війна.

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