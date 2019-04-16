Пожар в Нотр-Даме: что сейчас со зданием и реликвиями

Сердце Парижа в руинах, а французская полиция ищет виновных в драме. Предварительные выводы – пожар в Соборе Парижской Богоматери возник случайно. Парижский прокурор Реми Хейц предупреждает: расследование будет длительным и сложным. Впереди – допросы работников из пяти компаний, которые ремонтировали крышу собора к пожару.

Французские газеты вышли с эмоциональными заголовками – Нотр-Драма, Пламя и слезы, Сердце в пепле, Божья Матерь слез, 6 веков истории потеряно в дьявольском пламени. А французский сатирический журнал Charlie Hebdo получится с карикатурой горящего собора на голове у президента Эммануэля Макрона. Пожар святыни затмил все политические новости – и протесты желтых жилетов, и политические споры.

Огонь тушили 12 часов, крыша и шпиль не уцелели. Поливать с самолетов было невозможно – тонны воды, которые при этом обычно сбрасывают, могли разрушить здание. Впрочем, повреждение интерьера удалось свести к минимуму – благодаря особому плану пожарных.

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Деньги на восстановление святыни собирают всем миром. Столичный регион Иль-де-Франс выделит 10 млн евро. Семья французских миллиардеров Пино, который владеет знаменитым аукционным домом Christie’s и брендами модной одежды Gucci и Yves Saint Laurent готова дать 100 млн евро. Наибольшую на данный момент сумму – 200 млн евро оказывает семья Арно, которой принадлежит группа компаний LVMH. Собирают деньги и в Европарламенте.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования Франции в эфире Свободы слова на ICTV. А министр культуры Евгений Нищук заявил, что наша страна готова направить специалистов, в частности украинских реставраторов, чтобы помочь восстановить собор.

Всю ночь парижане, и туристы молились вместе и пели псалмов. Многие ночевали на улице недалеко от собора. Разошлись только сегодня утром, когда пожар потушили.

Самые ценные из святынь, хранившихся в соборе – Терновый Венец и часть Креста, на котором распяли Иисуса – удалось спасти. Их отвезли в мэрию Парижа, впоследствии передадут в Лувр.

К слову, Собор Парижской Богоматери до и после пожара.

Фото: Getty Images

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