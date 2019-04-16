Пожежа в Нотр-Дамі: що зараз із будівлею та реліквіями

Вчора, 15 квітня, в Парижі сталася пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Причини загоряння в Нотр-Дам де Парі – пожежа виникла випадково. На даний момент йде опитування кампаній, які проводили реставраційні роботи.

Вогонь гасили 12 годин, дах і шпиль не вцілили. Поливати з літаків було неможливо – тонни води, які при цьому зазвичай скидають, могли зруйнувати будівлю. Втім, пошкодження інтер’єру вдалося звести до мінімуму – завдяки особливому плану пожежників.

Усю ніч парижани, і туристи молилися разом і співали псалмів. Чимало людей ночували на вулиці неподалік собору. Розійшлися лише сьогодні зранку, коли пожежу загасили.

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Гроші на відновлення Нотр Дам де Парі збирають усім світом. Столичний регіон Іль-де-Франс виділить 10 млн євро. Родина французьких мільярдерів Піно, яка володіє знаменитим аукціонним домом Christie’s і брендами модного одягу Gucci та Yves Saint Laurent готова дати 100 млн євро. Найбільшу на цей час суму – 200 млн євро надає родина Арно, якій належить група компаній LVMH. Збирають гроші і в Європарламенті.

Найцінніші зі святинь, які зберігалися у соборі – Терновий Вінець і частину Хреста, на якому розп’яли Ісуса – вдалося врятувати. Їх відвезли до мерії Парижа, згодом передадуть до Лувру.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття Франції в ефірі Свободи слова на ICTV. А міністр культури Євген Нищук заявив, що наша країна готова відрядити фахівців, зокрема українських реставраторів, щоб допомогти відбудувати собор.

Фото: Getty Images

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