Пожары в Турции: число погибших возросло, туристов эвакуируют на пляжи
Третий день подряд продолжаются лесные пожары в Турции. Число погибших возросло, огонь уничтожил более десятка гектаров леса.
Из-за пожаров в Турции жертв уже четверо, пострадавших — более 180.
Горит в 70 км от курортной провинции Анталия, в 20 км от зоны отелей в районе Манавгат и в районе Аксеки в 50 км от побережья.
Также возгорание зафиксировано возле Бодрума и Мармариса. Как сообщают в пресс-службе МИД Украины, информации о пострадавших украинцах не поступало.
Хотя из Турции сообщают, что огонь уже подошел непосредственно к отелям. В частности тем, где отдыхают наши граждане.
Туристов в регионе эвакуируют на пляжи. 29 июля вечером турецкие пожарные сдержали пламя.
В то же время украинцам в случае возникновения проблем рекомендуют звонить на горячую линию консульства Украины в Анталии и в наше посольство в Турции.
А в случае ухудшения ситуации МИД готовится возвращать украинцев на родину.
Между тем на помощь в усмирении стихии наша страна сегодня отправляет спецсамолет.
Лесные пожары в Турции возникли 28 июля вблизи городка Манавгат.
По предварительным данным, причиной пожара является сильная жара. В стране несколько дней подряд наблюдается температура +50.
Подробнее о пожарах в Турции и их последствиях — читайте в материале.