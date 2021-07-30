Пожежі у Туреччині: кількість загиблих зросла, туристів евакуюють на пляжі
Третій день поспіль тривають лісові пожежі в Туреччині. Кількість загиблих зросла, вогонь знищив понад десятки гектарів лісу.
Через пожежу в Туреччині жертв уже четверо, постраждалих – понад 180.
Горить за 70 км від курортної провінції Анталія, за 20 км від зони готелів у районі Манавгат і в районі Аксекі за 50 км від узбережжя.
Також зайнялося біля Бодрума і Мармариса. Як повідомляють в прес-службі МЗС України, інформації про постраждалих українців не надходило.
Хоч з Туреччини повідомляють, що вогонь уже підійшов безпосередньо до готелів. Зокрема тих, де відпочивають наші громадяни.
Туристів у регіоні евакуюють на пляжі. 29 липня надвечір турецькі пожежники стримали полум’я.
Водночас українцям у разі виникнення проблем рекомендують телефонувати на гарячу лінію консульства України в Анталії та у наше посольство в Туреччині.
А у випадку погіршення ситуації МЗС готується повертати українців на батьківщину.
Тим часом на допомогу в приборканні стихії наша країна сьогодні відряджає спецлітак.
Лісові пожежі в Туреччині виникли 28 липня поблизу містечка Манавґат.
За попередніми даними, їхньою причиною стала сильна спека. У країні кілька днів поспіль спостерігається температура +50.
Детальніше про пожежі в Туреччині та їхні наслідки – читайте у матеріалі.