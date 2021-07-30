Пожежі у Туреччині: кількість загиблих зросла, туристів евакуюють на пляжі

Третій день поспіль тривають лісові пожежі в Туреччині. Кількість загиблих зросла, вогонь знищив понад десятки гектарів лісу.

Через пожежу в Туреччині жертв уже четверо, постраждалих – понад 180.

Горить за 70 км від курортної провінції Анталія, за 20 км від зони готелів у районі Манавгат і в районі Аксекі за 50 км від узбережжя.

Також зайнялося біля Бодрума і Мармариса. Як повідомляють в прес-службі МЗС України, інформації про постраждалих українців не надходило.

Хоч з Туреччини повідомляють, що вогонь уже підійшов безпосередньо до готелів. Зокрема тих, де відпочивають наші громадяни.

Туристів у регіоні евакуюють на пляжі. 29 липня надвечір турецькі пожежники стримали полум’я.

Водночас українцям у разі виникнення проблем рекомендують телефонувати на гарячу лінію консульства України в Анталії та у наше посольство в Туреччині.

А у випадку погіршення ситуації МЗС готується повертати українців на батьківщину.

Тим часом на допомогу в приборканні стихії наша країна сьогодні відряджає спецлітак.

Лісові пожежі в Туреччині виникли 28 липня поблизу містечка Манавґат.

За попередніми даними, їхньою причиною стала сильна спека. У країні кілька днів поспіль спостерігається температура +50.

Детальніше про пожежі в Туреччині та їхні наслідки – читайте у матеріалі.

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