Правила здорового харчування: чим найбільше зловживають українці

Українці масово нехтують правилами здорового харчування. У нашому раціоні багато картоплі, тіста, свинини. Страва смакує більше, коли там багато солі й цукру.

Наслідок такого харчування – у кожного 5 ожиріння, у кожного другого зайва вага, українці в лідерах за серцево-судинними захворюваннями.

Змінити це просто – треба поміняти свій раціон. Вживати більше овочів, фруктів, зелені, риби. Поменше солодощів, фастфуду, жирів, ковбас.

Додайте малорухливий спосіб життя, барвники і консерванти – і ниркам, щоб вивеcти токсини, доводиться підвищувати тиск.

Фахівці радять замінити бутерброд з ковбасою зерновим бездріжджовим хлібом з м’ясом або салом, смажену картоплю – на відварену у мундирі, а цукерки – на фрукти.

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