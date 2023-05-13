Програма єВідновлення: як працює і хто має право подати заявку

В Україні запрацювала програма компенсацій за пошкоджене внаслідок війни житло єВідновлення. Цього довго чекали власники, чиї квартири та будинки потрощені російськими обстрілами. Таких людей зараз дуже багато: нині у реєстрі пошкодженого майна понад 360 тис. заявок – це сотні тисяч квадратних метрів, і кількість не остаточна, поки триває війна.

Заплатити гроші всім зараз нереально. Тому компенсувати будуть поетапно. У пріоритеті учасники бойових дій, родини загиблих військових, та ті, хто отримали інвалідність унаслідок війни. В перший же день від кількості заявок у Дії програма дала збій. За добу подалися 3 тис. власників потрощених квартир та будинків.

Гроші на єВідновлення частково дає Світовий банк – для початку це 4 млрд і 400 млн. грн. На відбудову всього житла їх не вистачить. Тому перший етап – це дрібні пошкодження: компенсацію можна отримати на заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі. Максимальна сума – до 200 тис. грн.

Важливо: гроші дадуть на житло, яке ще не відремонтоване. Якщо відбудувалися самотужки і зберігаєте чеки, то поки під єВідновлення не підпадаєте. Для таких громадян уряд думає над іншим механізмом.

Якщо вставили вікна, але не встигли зробити двері чи дах, на завершення ремонту відшкодування отримати можна. Подати заявку на єВідновлення треба через Дію: описати пошкодження, додати фото. Принцип – як з ковідною тисячею: після заявки відкрити спецрахунок в банку – зараз у програмі їх 5 – на нього і надійдуть гроші. Перед цим житло має оглянути комісія від органів місцевого самоврядування, підтвердити заявлені пошкодження, визначити суму компенсації. Такі комісії вже давно створені в громадах. В Мінінфраструктури сподіваються, що від моменту подачі заявки до виплати грошей знадобиться півтора місяці. Витратити компенсацію можна тільки на будматеріали чи будівельні роботи впродовж 12 місяців.

Що з повністю зруйнованим житлом? Це другий етап виплати компенсацій, ухвалений у березні закон починає з діяти 22 травня. Тоді ж власники знищених росіянами квартир чи приватних будинків теж зможуть подавати заяви через Дію, ЦНАПи, центри соцзахисту.

На компенсації вщент зруйнованого житла підуть 17 млрд грн. арештованих у російського Сбербанку, і до кінця року ще 35 млрд грн. – це прибуток Нацбанку, який теж планують скерувати на виплати.

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