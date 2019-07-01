Проросійського реваншу не буде. Вакарчук знайомить Харків із командою Голосу

Вільна економіка, кардинальна реформа судочинства, зміни в освіті – у Харкові лідер політичної партії Голос Святослав Вакарчук знайомив містян зі своєю харківською командою. Головна мета політсили – знищення старої політики та прихід до Верховної ради свіжих сил.

Зустріч кандидатів від Голосу з харків`янами пройшла біля пам`ятника Шевченку, звідки починався харківський євромайдан. Справжнім піком став виступ Вакарчука на найбільшому в Європі майдані Свободи та виконання всесвітньо відомих хітів.

На імпровізованій сцені – Ігор Малицький – колишній в`язень чотирьох фашистських концтаборів. Прийшов підтримати Голос, бо все життя викладав у виші і як ніхто знає, що освіта як і вся країна, потребує кардинальних змін.

Читайте: Нам потрібна пряма розмова з РФ: Вакарчук про ПАРЄ, моряків та вибори

Інна Совсун має три вищі освіти, двічі вчилася за кордоном, працювала в міністерстві освіти. Починати реформу, каже, треба з учителів – новій українській школі не вистачає мотивованих педагогів. Стимулювати треба й професійну освіту – заохочувати студентів ставати столярами, зварювальниками, електриками чи будівельниками.

А в університетах мають працювати викладачі, які роблять наукові дослідження, а не плагіатять дисертації чи беруть хабарі. Бо так ми втрачаємо кращих студентів, які обирають західну освіту.

Ще один харків`янин у команді Вакарчука – Дмитро Романович – спеціаліст із економіки. Для її розвитку, каже, важливо позбавити впливу олігархів і зробити рівні умови для бізнесу.

Вакарчук знає про спроби харківської влади повернути комуністичні назви вулицям, про намагання знести намет на майдані Сводоби, і запевняє – проросійського реваншу не допустить, саме для цього і йде до парламенту.

До слова, Вакарчук запропонував 4 кроки для зміни роботи Ради.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.