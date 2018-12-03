Протесты во Франции: правительство начинает переговоры с активистами

Изуродованная Триумфальная Арка, десятки сожженных машин, сотни задержанных. Во Франции не утихают протесты так называемых желтых жилетов. Акции длятся не одну неделю и уже переросли в настоящие беспорядки.

Люди требуют отменить повышение цен на бензин. Поступков не будет – заявлял ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Сегодня же французское правительство начинает переговоры с митингующими.

– Капля за каплей люди в Европе, в частности во Франции, выжимают все соки – налогами всех мастей. С нас достаточно, это должно прекратиться. Не так давно мы наблюдали за Арабской весной. Теперь, думаю, настала Европейская зима, – говорят люди.

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Парижане сочувствуют протестующим, однако погромами в основном шокированы.

Напомним, 16 ноября французы вышли на протесты из-за подорожания бензина. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоит евро семьдесят, то есть, 53 грн.

Опубликовано Декабрь, 03 в 13:35



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