Протесты в Беларуси: жесткий разгон и более 250 задержанных

Против выборов без выбора на улице белорусских городов вышли тысячи людей. Участники акций выкрикивали позор. И власть хорошо подготовилась. Еще со вчерашнего дня перекрыли проспекты в центре города и всюду расставили ОМОНовцев. Мирный протест разогнали жестко.

Силовики избивали людей: дубинками, ногами и кулаками. А в автозаках издевались и унижали.

Более 240 человек бросили за решетку. Среди них — журналисты. В частности, с Reuters, Белсат, Tut.by и Еврорадио. Стихийные протесты возникли после того, как ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в президенты двух оппозиционеров.

ЦИК Беларуси не допустила к участию самых популярных кандидатов от оппозиции. Валерия Цепкало забраковали часть собранных подписей. Виктора Бабарыка не допустили к кампании за якобы незаконно полученные доходы, которые не отражены в декларации, и участие иностранной организации в предвыборной кампании. Его с сыном арестовали — обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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Между тем Бабарыка считают реальным соперником Александра Лукашенко. Политологи объясняют, батька хочет уверенной победы. Поэтому убрал опасных кандидатов. А оставил тех с кем не страшно соревноваться.

В то же время, нескольким новым претендентам удалось пробиться в гонку за президентское кресло. Пресс-секретарь единого зарегистрированного ЦИК оппозиционного кандидата Сергей Череченя в комментариях осторожен. Говорит, именно эта осторожность и позволила в неравных избирательных гонках не выбыть преждевременно. Хотя в соцсетях заподозрили Череченя в сотрудничестве с Лукашенко.

Президентские выборы назначены на 9 августа. Несмотря на эпидемию коронавируса Лукашенко решил не откладывать голосования. И белорусы понимают, что возможность провести честные выборы сейчас — главное оружие для демократических преобразований в стране.

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты экс-банкиру Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.