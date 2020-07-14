Выборы в Беларуси: ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов, сопернику Лукашенко отказали

Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала пять кандидатов для участия в гонке за президентское место, среди которых и действующий глава страны Александр Лукашенко.

В то же время она отказала в регистрации кандидату, банкиру Виктору Бабарико, которого считали главным конкурентом Лукашенко.

По состоянию на 14 июля в выборах президента Белоруси 2020 примут участие:

президент Беларуси Александр Лукашенко;

экс-депутат Анна Канопацкая;

глава партии БСДГ Сергей Черечень;

сопредседатель объединения Говори правду Андрей Дмитриев;

супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская.

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К слову, причиной отказа Виктору Бабарико стали якобы его противоправная деятельность и незаконное получение доходов, которые он не указал в декларации. Также кандидат пользовался помощью иностранного государства.

ЦИК также не зарегистрировала экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Кандидат не собрал необходимые 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.

Выборы в Беларуси

Несмотря на пандемию коронавируса, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Их дату определила Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси на внеочередном заседании.

Источник: Центральная комиссия Республики Беларусь, Интерфакс-Запад