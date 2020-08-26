Протесты в США: в Висконсине полиция применила водометы и слезоточивый газ

Беспорядки и столкновения с полицией уже несколько дней не прекращаются в городе Кеноше в американском штате Висконсин.

В такую ситуацию переросли протесты, возникшие после очередной стрельбы правоохранителей по темнокожему мужчине.

Около двух сотен демонстрантов начали жечь машины, зажигать фейерверки и бросать коктейли Молотова. Полиция противостоит этому слезоточивым газом и водометами. В город направили военный патруль.

Протесты в США

Волна протестов в США началась из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Считается, что мужчина погиб в результате жестокой полицейской операции, которую сняли на видео.

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