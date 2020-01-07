В религиозные праздники враг особенно активен: бойцы ВСУ о ситуации на передовой

На передовой и праздники, и будни проходят в одном режиме: в полной боевой готовности. В блиндаже, конечно, есть и гирлянда, и елка, но украинские военнослужащие уже знают, именно в большие религиозные праздники российско-оккупационные силы особенно активны.

Рождественские поздравления от российских наемников не заставили себя ждать. Причем, враг открыл огонь сразу из тяжелого вооружения.

Читайте: Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

Украинские военные знают, с наступлением темноты обстрелы могут стать более интенсивными. И не исключают, этот рождественский вечер будет непростым.

Полный репортаж с передовой Татьяны Ураловой на канале Фактов ICTV на YouTube.

Напомним, по данным украинской разведки, за 2019 год погибли 600 боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.