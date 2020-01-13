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Факти / Відео / Україна

Протитанкові рушниці та кулемет Утьос: ворог стріляє з озброєння часів Сталіна

30 мін ворог випустив по опорних позиціях збройних сил України поруч з Оріховим. Ще кілька заборонених мін – в районі Новотошківського. Зайцеве і Луганське терористи обстріляли з гранатометів та кулеметів. На щастя, 13 січня втрат серед наших захисників немає.

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Ворог застосовує проти ЗСУ протитанкову рушницю ПТРД, яку використовували під час Другої світової, коли Сталін доручив після німецького нападу розробити дешеву гвинтівку, здатну пробивати броню. До протитанкових рушниць долучають і післявоєнну радянську розробку кулемет НСВ Утьос. З передової – Володимир Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бойовики дотримуються тиші.

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