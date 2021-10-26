Природные катаклизмы в мире: США приходят в себя после шторма, а Мексика – после урагана

Соединенные Штаты Америки ликвидируют последствия мощного шторма, бушевавшего на западном побережье страны.

Из-за стихии в США погибли по меньшей мере два человека. Это жители Сиэтла, на чей автомобиль упало дерево из-за порыва сильного ветра. Стихия обрушила их десятками.

Кроме того, непогода вызвала оползни и обесточила более 350 тысяч жилищ.

В то же время Мексика приходит в себя после урагана, который получил название Рик. Он принес ветер, скорость которого достигала 170 км/ч.

Ураган повредил некоторые легкие сооружения и спровоцировал затопление. В настоящее время Рик ослаб до тропического шторма и двигается вдоль побережья. Синоптики предупреждают о новых дождях и наводнениях.

Сообщение в Мексике прервано: дороги местами затоплены или завалены деревьями. Пути сейчас расчищают.

А федеральные службы электро- и водоснабжения ремонтируют повреждения, причиненные стихией.

Стоит отметить, что США уже недавно страдали от шторма. Так, в Техасе и Луизиане почти четверть миллиона домов остались без электроэнергии из-за шторма Николас. Он достиг отметки первой категории, поскольку двигался со скоростью 120 км/ч.

Не обошли стороной катаклизмы и Мексику: в начале сентября в мексиканском штате Идальго наводнение привело к гибели по меньшей мере 17 человек в медицинском учреждении в городе Тула.

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