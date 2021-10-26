Природні катаклізми у світі: США оговтуються від шторму, а Мексика – від урагану

Сполучені Штати Америки ліквідовують наслідки потужного шторму, який вирував на західному узбережжі країни.

Через стихію в США загинули щонайменше двоє людей. Це жителі Сієтла, на чий автомобіль впало дерево через порив сильного вітру. Стихія повалила їх десятки.

Крім того, негода спричинила зсуви ґрунту та знеструмила понад 350 тисяч помешкань.

Водночас Мексика оговтується від урагану, який отримав назву Рік. Він приніс вітер, швидкість якого досягала 170 кілометрів на годину.

Буревій пошкодив деякі легкі споруди та спричинив затоплення. Нині Рік ослаб до тропічного шторму й рухається вздовж узбережжя. Синоптики попереджають про нові дощі та повені.

Сполучення в Мексиці перерване: дороги місцями затоплені або завалені деревами. Шляхи зараз розчищають.

А федеральні служби електро- та водопостачання ремонтують пошкодження, завдані стихією.

Варто зазначити, що США нещодавно вже потерпали від шторму. Так, у Техасі та Луїзіані майже чверть мільйона будинків залишилися без електроенергії через шторм Ніколас. Він досягнув позначки першої категорії, оскільки рухався зі швидкістю 120 км/год.

Не оминули катаклізми і Мексику: на початку вересня в мексиканському штаті Ідальго повінь призвела до загибелі щонайменше 17 людей у медичному закладі в місті Тула.

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