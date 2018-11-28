Президент России Владимир Путин заявил, что украинские моряки якобы спровоцировали российских военных открыть огонь по украинским кораблям.

Об этом он заявил во время пленарной сессии Создавать партнерства. Устранять разногласия в рамках 10-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал.

Он заявил, что сегодня в Украине продаются антироссийские настроения.

По его словам, Запад якобы все прощает Украине.

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– Такое впечатление: чего они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь, – заявил он.

Ранее Путин высказался о конфликте в Керченском проливе, как о “небольшом инциденте”, который связал с надвигающимися выборами президента в Украине.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

В ВМС ВСУ представили доказательства того, что Россия стреляла на уничтожение личного состава украинских кораблей.