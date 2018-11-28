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Факти / Світ / Росія / Захочуть немовлят на сніданок - їм подадуть. Цинічна заява Путіна про Україну/

Захотят младенцев на завтрак – им подадут. Циничное заявление Путина об Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские моряки якобы спровоцировали российских военных открыть огонь по украинским кораблям.

Об этом он заявил во время пленарной сессии Создавать партнерства. Устранять разногласия в рамках 10-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал.

Он заявил, что сегодня в Украине продаются антироссийские настроения.

По его словам, Запад якобы все прощает Украине.

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– Такое впечатление: чего они не сделают – им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак – им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут, они хотят кушать – с этим ничего не поделаешь, – заявил он.

Ранее Путин высказался о конфликте в Керченском проливе, как о “небольшом инциденте”, который связал с надвигающимися выборами президента в Украине.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

В ВМС ВСУ представили доказательства того, что Россия стреляла на уничтожение личного состава украинских кораблей.

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