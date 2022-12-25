Реабилитация украинских бойцов из Азовстали: как врачи возвращают к жизни героев

С начала большой войны только в медучреждениях МВД оказали помощь четырем тысячам бойцов, а это нацгвардейцам, пограничникам и полицейским, которые бок о бок с Вооруженными Силами освобождают украинские земли от оккупантов. Среди раненых воины со сложными минно-взрывными травмами и ампутациями. Чтобы вернуть их к привычной жизни, командам специалистов приходится работать месяцами. Для более быстрого восстановления привлекают медиков из-за границы, имеющих опыт работы в горячих точках. Среди пациентов есть и те, кто получил ранения в окруженном захватчиками Мариуполе. Несколько месяцев они пролежали в укрытиях Азовстали, выдержали плен, пытки, но вернулись домой. На занятии по арттерапии военные делают патриотические свечи, отвлекаясь от пережитого.

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