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Факты / Видео / Україна

Реабилитация украинских бойцов из Азовстали: как врачи возвращают к жизни героев

Маргарита Верещагина Видеоредактор

С начала большой войны только в медучреждениях МВД оказали помощь четырем тысячам бойцов, а это нацгвардейцам, пограничникам и полицейским, которые бок о бок с Вооруженными Силами освобождают украинские земли от оккупантов. Среди раненых воины со сложными минно-взрывными травмами и ампутациями. Чтобы вернуть их к привычной жизни, командам специалистов приходится работать месяцами. Для более быстрого восстановления привлекают медиков из-за границы, имеющих опыт работы в горячих точках. Среди пациентов есть и те, кто получил ранения в окруженном захватчиками Мариуполе. Несколько месяцев они пролежали в укрытиях Азовстали, выдержали плен, пытки, но вернулись домой. На занятии по арттерапии военные делают патриотические свечи, отвлекаясь от пережитого.

 

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