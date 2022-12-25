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Факти / Відео / Україна

Реабілітація українських бійців з Азовсталі: як лікарі повертають до життя героїв

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Із початку великої війни лише у медзакладах МВС надали допомогу чотирьом тисячам бійцям, а це нацгвардійцям, прикордонникам та поліцейським, які пліч-о-пліч зі Збройними Силами звільняють українські землі від окупантів. Серед поранених, вояки зі складними мінно-вибуховими травмами та ампутаціями. Щоб повернути їх до звичного життя, командам фахівців доводиться працювати місяцями. Для швидшого відновлення залучають медиків із-за кордону, які мають досвід роботи у гарячих точках. Серед пацієнтів є й ті, хто отримав поранення в оточеному загарбниками Маріуполі. Кілька місяців вони пролежали в укриттях Азовсталі, витримали полон, катування, але повернулись додому. На занятті з арттерапії військові роблять патріотичні свічки, відволікаючись  від пережитого.

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