Рейды на рабочие места! Как военкомат вылавливает уклонистов и что им грозит

Не явились в военкомат, тогда он вас найдет сам. В украинских городах военные комиссариаты практикуют рейды к предприятиям и организациям, где работают мужчины призывного возраста, чтобы выполнить задачи по укомплектованию учебных частей Вооруженных Сил Украины.

Третий месяц продолжается весенний призыв

В Черкасскойобласти разослано более 25 тыс. повесток, вызовов на медкомиссию, но 18 тыс. мужчин их игнорируют.

В Херсоне представители военного комиссариата при поддержке полицейских останавливали перед проходной рабочих судостроительного завода. Спрашивали мужчин о возрасте, а потом пытались силой вручить повестки. Свои действия объяснили постановлением Кабмина и законом о военной службе, позволяющие таким образом извещать призывников – работников завода.

Уже неделю работники военкомата ищут мужчин призывного возраста – от 18 до 27 лет, уклоняющихся от службы.

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Сейчас идут проверять работников оптового рынка. Спрашивают возраст и служил. Информацию проверяют в электронной базе. Повестка не приходить – такой фразой в основном реагируют на военных.

За неделю разыскали три десятка призывников, по состоянию здоровья годными из них признали только 10. В военкомате отмечают, повестку вручают для прохождения медкомиссии.

В военкомате напоминают, после выхода указа президента Украины об очередном призыве на срочную военную службу независимо от того, получил ли призывник повестку, он обязан в 10-дневный срок прийти в военкомат по месту жительства.

За нарушение воинского учета и уклонения от прохождения военной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. В военкоматах советуют помнить об этом и не игнорировать свой долг перед страной.

К слову, весенний призыв 2019: кто подлежит, сроки службы, условия неявки.

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