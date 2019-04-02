Какие категории людей в этом году не подлежат весеннему призыву.
В Министерстве обороны Украины полковник Валерий Дендебера объяснил, кто не подлежит весеннему призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2019 года.
Кто не подлежит призыву
- Граждане, признанные негодными к службе;
- Те, у кого во время прохождения службы погибли или получили инвалидность близкие родственники (отец, мать, брат или сестра);
- Те, кому присвоили звание офицерского командного состава по результатам обучения на военных кафедрах и в ЗВО;
- Граждане, отслужившие в военном резерве более двух контрактов.
Весной-летом должны прийти в войска 18 тыс. 752 человека, из которых 9 тыс. для вооруженных сил, 5 тыс. 152 в ряды Нацгвардии, 4 тыс. – Государственной пограничной службе, 600 – Государственную специальную службу транспорта.
На учете состоит более миллиона призывного ресурса. Только один из 8-12 не является по вызову в военный комиссариат.
Отправка в войска осуществляется с 8 апреля по 27 июня.
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Напомним, Валерий Дендебера сказал, что военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению задач в составе операции Объединенных сил на Донбассе.