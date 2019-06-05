Рейди на робочі місця! Як військкомат виловлює ухилянтів і що їм загрожує

Не з’явились до військкомату, тоді він вас знайде сам. В українських містах військові комісаріати практикують рейди до підприємств і закладів, де працюють чоловіки призовного віку, аби виконати завдання з укомплектування навчальних частин Збройних Сил України.

Третій місяць триває весняний призов

На Черкащині розіслано понад 25 тис. повісток, викликів на медкомісію, але 18 тис. чоловіків їх ігнорують.

У Херсоні представники військового комісаріату за підтримки поліцейських зупиняли перед прохідною робітників суднобудівного заводу. Питали чоловіків про вік, а потім намагалися силоміць вручити повістки. Свої дії пояснили постановою Кабміну та законом про військову службу, що дозволяють у такий спосіб сповіщати призовників – працівників заводу.

Вже тиждень працівники військкомату шукають чоловіків призовного віку – від 18 до 27 років, які ухиляються від служби.

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Нині йдуть перевіряти працівників оптового ринку. Питають вік і чи служив. Інформацію перевіряють в електронній базі. Повістка не приходила – такою фразою здебільшого реагують на військовиків.

За тиждень розшукали три десятки призовників, за станом здоров’я придатними з них визнали тільки 10. У військкоматі наголошують, повістку вручають для проходження медкомісії.

У військкоматі нагадують, після виходу указу президента України про черговий призов на строкову військову службу незалежно від того, чи отримав призовник повістку, він зобов’язаний у 10-денний термін прийти до військкомату за місцем проживання.

За порушення військового обліку і ухилення від проходження військової служби передбачена адміністративна і кримінальні відповідальності. У військкоматах радять пам’ятати про це і не ігнорувати свій обов’язок перед країною.

До слова, весняний призов 2019: хто підлягає, терміни служби, умови неявки.

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