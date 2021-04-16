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Факти / Відео / Світ / Росія

Ресурси використовують не для населення: чому Крим може залишитися без води

Жителі тимчасово окупованого Криму можуть залишитися без води. І не лише тому, що Україна припинила її постачання Північно-кримським каналом з початку окупації. Ресурсів, наявних на півострові цілком може вистачити для потреб населення, але використовують їх нераціонально – на потреби великих підприємств та військових, а тепер ще й додаткових підрозділів.

Сімферополь із осені минулого року живе за суворим графіком – три години вода зранку і три години ввечері. З водою проблеми у всьому Криму – і з кількість, і з якістю.

Водночас окупаційна влада у всьому звинувачує Україну. Північно-кримський канал, який забезпечував 85% потреб півострова, з початку анексії перекритий дамбою. І зносити її, доки не повернуть Крим, ніхто не буде.

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Минулого тижня Україна заявила про можливість постачання питної води в Крим у разі загрози гуманітарної катастрофи для українських громадян. Однак у такому разі воду постачатимуть у бутлях.

Пересохле водосховище

У січні у мережі з’явилося відео, як під Сімферополем пересохло Аянське водосховище. Воно забезпечувало питною водою найбільше місто півострова.

Проблеми з водопостачанням у Криму виникли незадовго після анексії Росією.

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