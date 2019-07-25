Результаты выборов могут пересчитать на пяти округах

ЦИК осталось обработать семь сотых процента электронных протоколов. Результаты не изменились – в новый парламент проходят 5 политсил. Правда, в 5 округах, вероятно, состоится повторный пересчет голосов.

О возможном повторном пересчете голосов заявили в гражданской сети Опора. Под вопросом результаты на некоторых участках Черкасской, Луганской, Донецкой, Львовской и Закарпатской областей.

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Именно эти ОИК не могут подать данные в Центризбирком уже несколько дней. Наблюдатели фиксируют немало нарушений: неправильная упаковка документов, транспортировка.

В некоторых окружкомах члены комиссий отказываются от своих обязанностей. А в одной из ОИК произошло массовое отравление.

В Луганской области 25 июля правоохранители отправили дополнительный отряд силовиков, чтобы членам комиссии никто не мешал считать бюллетени. Потому что иногда разрыв между мажоритарщиками всего в несколько голосов.

Напомним, первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа – начале сентября, прогнозирует глава партии Слуга народа, кандидат в нардепы Дмитрий Разумков.

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