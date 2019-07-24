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Факты / Украина / Политика

В Раде возможно появление двух оппозиций – КИУ

В Верховной Раде нового созыва может образоваться две оппозиции – пророссийская и проевропейская, считает гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Верховна Рада

Гендиректор КИУ Алексей Кошель прогнозирует формирование в парламенте двух оппозиций.

– Очевидно, будет два оппозиционных центра – это пророссийская и проевропейская оппозиция. Первая – это Оппозиционная платформа – За жизнь, вторая – это Европейская солидарность, плюс, возможно, Голос, плюс, возможно, – как ситуативный союзник – Батькивщина, – заявил он во время онлайн-конференции.

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По его мнению, целостного образования не будет.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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