Результати виборів можуть перерахувати на п’яти округах

ЦВК залишилося опрацювати сім сотих відсотка електронних протоколів. Результати не змінились – до нового парламенту проходять 5 політсил. Щоправда, у 5 округах, ймовірно, відбудеться повторний перерахунок голосів.

Про можливий повторний перерахунок голосів заявили у громадянській мережі Опора. Під питанням результати на деяких дільницях Черкащини, Луганщини, Донеччини, Львівщини та Закарпаття.

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Саме ці ОВК не можуть подати дані до Центрвиборчкому вже кілька днів. Спостерігачі фіксують чимало порушень: неправильне пакування документів, транспортування.

У деяких окружкомах члени комісій відмовляються від своїх обов’язків. А в одній з ОВК сталося масове отруєння.

На Луганщину 25 липня правоохоронці відправили додатковий загін силовиків, аби членам комісії ніхто не заважав рахувати бюлетені. Бо подекуди розрив між мажоритарниками всього у кілька голосів.

Нагадаємо, перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися наприкінці серпня – початку вересня, прогнозує глава партії Слуга народу, кандидат у нардепи Дмитро Разумков.

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